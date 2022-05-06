貨運需求短期難抑，長榮航空今(6)日經董事會通過，將與波音公司簽訂購買1架777F貨機，預計2023年底交機；長榮航空目前擁有8架波音777F貨機，加上日前與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。

長榮航空同步通過第1季財報，第1季合併總營收新台幣300.9億元，較去年同期增加52.9％；合併本期淨利為新台幣34.1億元；歸屬母公司淨利新台幣33.5億元，每股盈餘新台幣0.64元。

客運營收新台幣15億元，較去年同期減少9.7％，貨運營收新台幣255.17億元，年增68.0％，主因是全球疫情未歇，海運塞港致海轉空效應延續，加上烏俄開戰影響，加深供應鏈斷鏈危機，航空貨運需求與運價維持高檔。8架貨機運能全數到位，貨收呈現跳躍成長，運能年增20％。

長榮航空總經理孫嘉明表示，為了達到貨機運能占比適度擴增，以提升經營風險承受能力，長榮航空不斷的評估客、貨運市場需求，並隨時檢視機隊組成，以做出最有競爭優勢的策略規劃。

孫嘉明進一步指出，依據波音公司預測，未來20年航空貨運市場，會以4％至4.6％的複合年均增長率成長，2040年的全球貨機需求將增長70％以上；因應貨運起飛時代，以及兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型，可以更彈性調整貨運航網與運能。

波音777F貨機與777-300ER客機所配置的發動機相同，飛航組員也只需完成差異課程訓練即可上線飛行，長榮航空營運的777機隊共計有34架777-300ER客機以及8架777F貨機，除了發動機維修管理更有效率，在航員調度方面亦更具彈性，有助於提升長榮航空整體營運效益。