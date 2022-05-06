長榮航(2618)公布第一季財報，單季營收300.9億元，年增52.9％，本期淨利34.17億元，歸屬母公司淨利33.5億元，比去年同期虧損21.97億元，轉虧為盈，每股盈餘0.64元。

第一季客運營收15.08億元，年減9.7％，隨著各國邊境逐漸鬆綁，旅客需求回溫，載客數增加，但客運單位收益年減8.2％。

而貨運表現持續亮眼，單季貢獻營收255.17億元，年增68.0％。全球疫情未歇，海運塞港致海轉空效應延續，加上烏俄開戰影響，加深供應鏈斷鏈危機，航空貨運需求與運價維持高檔。8架貨機運能全數到位，貨收呈現跳躍成長，運能年增20.0％，運量年增13.3％，單位收益年增48.2％。

長榮航今天董事會通過，將與波音公司簽訂購買1架777F貨機，預計2023年底交機，進一步提升貨運運能。而日前也與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。

長榮航總經理孫嘉明表示，依據波音公司預測，未來20年航空貨運市場，會以4.0％至4.6％的複合年均增長率成長，2040年的全球貨機需求將增長70％以上；因應貨運起飛時代，以及兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型，讓長榮航空在全球貨運蓬勃發展下，可以更彈性調整貨運航網與運能。

波音777F貨機與777-300ER客機所配置的發動機相同，飛航組員也只需完成差異課程訓練即可上線飛行，長榮航空營運的777機隊共計有34架777-300ER客機以及8架777F貨機，除了發動機維修管理更有效率，在航員調度方面亦更具彈性，有助於提升長榮航空整體營運效益。