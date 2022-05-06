星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、白羊座、雙魚座、水瓶座個性很像小孩，巨蟹依賴心重，白羊、雙魚太單純，水瓶做事三分鐘熱度，因為他們心態不成熟，總給人長不大的印象。

▍1.巨蟹座

巨蟹座比較沒有自信，而且又習慣依賴他人，遇到問題的時候無法冷靜下來思考，在心急之下忍不住就落淚，他們覺得自己沒有能力處理，又缺乏判斷力，需要有其他人伸出援手，才能順利解決，事情過了以後也不會想要增強實力，每次有困難都等著別人來幫忙，常常給人無法獨當一面的印象。

▍2.白羊座

白羊座性格直率又單純，想什麼都表現在臉上，像個小朋友似的，很容易就能看出他們的喜怒哀樂，他們太相信人性，總覺得每個人都是好人，不懂得提防他人，等到被傷害的時候，才知道社會的險惡，到時也只能哭著撐過去，後悔莫及。

▍3.雙魚座

雙魚座是家中的可愛擔當，從小受到寵愛，許多事情都不用自己動手做，家中的長輩、兄弟姊妹都會幫他們處理好，等到出社會後，他們才發現自己危機處理能力不足，遇到突發狀況總是措手不及，只能硬著頭皮學習，回到家中再偷偷落淚。

▍4.水瓶座

水瓶座對自己感興趣的事情很有熱情，會努力追求夢想，但是他們個性很像小孩，總是跟著感覺走，常常一頭熱投入某件事情，很快又感到厭煩，如果跟人發生摩擦，也不會主動道歉，非常倔強。