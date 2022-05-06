周五公布的數據顯示，德國三月工業生產降幅超出預期。由於疫情封鎖措施和烏克蘭戰爭影響，擾亂了供應鏈，使企業難以完成訂單。

德國聯邦統計局表示，三月工業產出月減3.9%，表現遠遜於路透預測的月減1.0%。在修正之後，二月工業產出上升0.1%。

該機構表示，上一次該指數的大幅下跌是在2020年4月，當時新冠病毒危機剛爆發。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer表示，儘管新冠疫情限制有所放鬆。但由於工業疲軟，德國經濟很可能在第二季度陷入停滯。

LBBW銀行經濟學家Jens-Oliver Niklasch表示，經濟環境仍然非常艱難。在供應端方面，原物料價格高漲和供應鏈中斷，正讓工業的日子變得很難過；而在需求端方面，通膨和戰爭正對需求形成壓力。

工業企業在三月收到的訂單減少4.7%，為去年10月以來最大的單月降幅，主因是來自海外的訂單減少。