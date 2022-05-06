中央開放6至11歲兒童施打疫苗，家長擔心副作用陷兩難，衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬6日表示，美國從去年12月發現Omicron變種病毒株出現後，對兒童與青少年感染比例成長一倍左右，很多國家對青少年施打莫德納未有嚴重不良反應，呼籲青少年、兒童盡快打疫苗，「有打有保庇」。

台中市長盧秀燕6日舉行開台中市流行疫情指揮中心防疫記者會，邀請黃高彬提出專業意見讓家長參考。

黃高彬表示，對兒童接種疫苗，很多家長都會擔心，青少年和兒童未打疫苗暴露在危險情況之下，從國外經驗來看，美國從去年12月就開始針對Omicron變種病毒株出現後，兒童與青少年感染比例大為增加，差不多加倍成長一倍左右。

「打疫苗是對的」，黃高彬說，雖然小孩子感染新冠症狀較輕微或沒有症狀，最典型症狀先喉嚨會癢，或有些許疼痛、流鼻水是最主要症狀，大部分因沒有徵兆，在篩檢時才會發現，臨床上與其他病毒感染嚴重度比起來Omicron變種病毒是輕微的。

黃高彬表示，有人說小孩子感染到新冠肺炎，就像普通的感冒，甚至與呼吸道病毒或流感病毒相較，屬於比較輕微的，民眾不用太擔心，但一歲以下小朋友要特別注意，呼籲市民朋友，家裡有小朋友最好能利用目前有疫苗的情況趕快去施打。

他指出，莫德納疫苗世界上有很多國家在施打，包括歐盟、澳洲、加拿大、英國打的是莫德納疫苗，美國、日本、韓國、以色列打的是BNT疫苗，歐盟、澳洲和加拿大這麼多國家的青少年與兒童，打了半劑莫德納還沒有發現說有很嚴重不良反應現象。

黃高彬呼籲，市民朋友有小孩子盡量趕快接種，目前確診案例一直增加，小朋友接種後會有保護力，保護力建立起來才重要。

他以台語說「有注（接種）有保庇」，目前來講疫苗安全性沒有什麼問題，副作用則因體質不太一樣，以小孩子對這種副作用感受性還沒有大人嚴重明顯。

黃高彬指出，一般民眾覺得莫德納副作用是比BNT強烈，實際上小孩子感覺比較沒有那麼敏感，以發燒反應，大人發燒到38度以上覺得不舒服，小孩子39度都還可以活繃亂跳。

至於心肌炎疑慮，他說，目前6到11歲接種的文獻報告，引發心肌炎、心包膜炎比12到18歲來的低，接種後差不多6個小時會在身體產生基礎蛋白，基礎蛋白在3到6天之間會被身體酵素代謝，代謝後不會有什麼問題「打疫苗在安全性來講，是可以接受的」。

黃高彬提醒，市民不用太擔心，即使在12至18歲來講，發生心肌炎比例每10萬人口就是還是個位數，比例算是很低，對6到11歲之間小朋友副作用更低。

對家長擔心小孩子打疫苗會有副作用？黃高彬表示，希望家長讓小孩盡早打疫苗，身體自然有保護力。