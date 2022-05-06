隨母親節外帶需求增加，王品集團旗下全品牌都有外帶餐點，其中六款為只有外帶才吃得到的隱藏菜色，包括：藝奇-海之幸特選分享餐，精選九種料理長每日現切刺身，包含：旗魚、鮪魚、鮭魚、深海大紅蝦、文甲花枝、干貝、鮑魚等，足夠6-8人享用，份量十足；THE WANG-夏威夷熟成牛肉漢堡餐，選用美國PRIME等級乾式熟成牛肉、香濃花生醬、炙烤鳳梨與起司、新鮮生菜，再附上整顆馬鈴薯的手切薯條，在家就能享用米其林餐盤美味；王品-炙烤牛小排法式餐盒，以美國牛小排炙烤至全熟、義大利米型麵佐特製松露蕈菇醬，外帶388元堪稱最親民的美味。

其他還有西堤-松露牛排特選套餐、品田-豪華最二海陸歡樂餐、陶板屋-飽飽雙響餐等，即日起搭配各品牌外帶優惠，就能輕鬆享受獨家美味。另外hot7即日起~6月30日外帶自取2客套餐贈鐵板豆腐（50元）、滿699元再現折100元，將近85折號稱全集團中最大方的隱藏版優惠。

「王品牛排炙烤牛小排法式餐盒」388元，5月31日前平日外帶滿千折120元或滿1,699元送法式焗烤龍蝦半隻。

「西堤松露牛排特選套餐」498元，（5月31日前外帶滿988元現折100元。鮮嫩牛排香煎至7分熟，逼出牛排香氣，佐以精選黑松露醬，提升牛排鮮甜風味，搭配季節鮮蔬營養不膩口。套餐包含5道副餐（綜合生菜沙拉/焗烤蘑菇方塊麵包/杏鮑菇南瓜濃湯/主廚私房甜點/飲品5選1）。

「THE WANG主廚手製夏威夷熟成牛肉漢堡套餐」580元，5月31日前外帶滿千送法式龍蝦湯乙份。選用美國PRIME等級乾式熟成牛肉、香濃花生醬、炙烤鳳梨與起司，搭配番茄與新鮮生菜，每份漢堡均會搭配由整顆馬鈴薯製成的手切薯條，適合在家大口享用這絕佳的滋味。

「藝奇海之幸特選分享餐」1,280元，6月30日前外帶88折。精選九種料理長每日現切刺身，包含：旗魚、鮪魚、鮭魚、深海大紅蝦、文甲花枝、干貝、鮑魚、鱒魚卵、魚子醬等，份量足夠6-8人享用。

「品田牧場豪華最二海陸歡樂餐」588元，（6月30日前外帶88折。內有香酥海老、廣島牡蠣、黃金豬排、黃金魷、漬物、高麗菜絲、沾醬、越光米飯x2、冰飲x2。「陶板屋飽飽雙響餐」899元，6月30日前外帶88折。