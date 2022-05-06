台中市公共自行車升級YouBike 2.0系統站點突破1000站，現已達到1054站，但市區自行車專用道不足，缺乏自行車騎乘空間，對單車通勤族不夠友善，難以發揮自行車低碳運具的效果。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員何文海稱許台中市推廣低碳運具的用心，公共自行車站點提前達標突破千站，可惜配到不足，市區缺乏自行車專用道與騎乘空間。（何文海提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員何文海稱許台中市推廣低碳運具的用心，公共自行車站點提前達標突破千站，可惜配到不足，市區缺乏自行車專用道與騎乘空間。（何文海提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市YouBike 2.0系統站點在3月底突破1000站，現已達1054站，但台中市議員何文海6日批評配套不足，市區除文心路，幾乎未再增設自行車道，讓單車族被迫與汽機車爭道、或騎在人行道、騎樓，不夠友善單車族。

交通局長葉昭甫表示，將持續尋覓適當地點，配合人本交通計畫需求，利用路側或人行道空間等規畫自行車道，提供舒適安全的自行車騎乘環境。

台中市單車通勤族愈來愈多，自行車成為許多人在城市裡移動的重要代步工具，台中市推動低碳運具，啟動「iBike倍增計畫」，全面將iBike公共自行車系統升級為YouBike 2.0系統。

何文海表示，市府用心推動低碳運具廣設公共自行車租賃站點，值得按讚，但台中自行車道多在郊區，且多為前朝市府建置，市區無論主要幹道還是分支道路，都缺乏規畫，沒有新增闢的自行車道。

他說，反觀台北市自行車道，密密麻麻，還有人車分道，呼籲市府加把勁，有站點、也要有自行車道，做好配套才能發揮低碳運具效果。

葉昭府說，台北市原本人行道設計就比較寬敞，因此行人、自行車可共用空間，但台中市多數人行道寬度不足，且牽涉到都市計畫使用規定，難以設置專用道。

葉昭府也指出，市府持續鼓勵民眾多加利用低碳運具，除了擴增站點，也已針對中捷綠線、台鐵等高架化軌道下方空間，規畫設置自行車騎乘空間，未來也會配合人本交通計畫需求，針對軌道周邊、休閒型自行車道等進行檢討改善，增加與重要道路的連結。

交通局表示，全市公共自行車站點，設點於軌道運輸、大專院校高中職、公車站、住宅區、商圈等人潮密集處設置；且為了保障騎乘安全，分別辦理公共自行車傷害險、第3人責任險；使用者可上官網或下載APP等登錄個人身分認證資料即可投保。

觀旅局補充，台中市現有休閒型自行車道共54條，總長度約461.03公里，將持續推展低碳交通觀光。