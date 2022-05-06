高市府觀光局斥資2400餘萬，將澄清湖內0.6公頃閒置綠地，打造成全台最大的生態迷宮花園，裡頭以電影《魔戒》為發想的哈比屋及涵管迷宮等，不但是近期最夯的親子旅遊地點，更獲得今年公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

觀光局說，迷宮花園設有各種適合大小朋友的闖關設施，共有4大特色，包括以樹蘭及黃金露花打造的造型綠籬，從上空鳥瞰是一對鴛鴦心心相印的造型，還有以電影《魔戒》為發想的哈比屋，讓遊客一圓奇幻的童話場景。

以下水道巨型涵管組成的涵管迷宮，五彩繽紛達120公分高，也是迷宮花園最大賣點，讓人猶如置身瑪利歐的電玩世界，至於廣闊的綠地空間，在接近大自然的同時又能休憩用餐，小朋友們可在磨石子溜滑梯及草皮上盡情玩樂。

對於獲得今年公共建築景觀類的建築園冶獎，觀光局說，將持續營造澄清湖園區內的旅遊環境，藉由好玩卡套裝遊程，整合鄰近食宿遊購行等觀光元素，為來自各地的旅客提供更友善、舒適的環境，創造值得回味的遊記。