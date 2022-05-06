海巡署某安檢所陳姓所長帶喝醉的女網友回家、性侵得手2次，還一起洗澡、牽手買飲料，事後卻遭女網友告性侵。陳男喊冤，但女網友強調被逼，且事後罹患「雙相情緒障礙症，陳男也曾私訊道歉，高雄地院依強制性交罪判陳男5年，可上訴。

2020年12月28日凌晨，陳男看到一名女網友在社群軟體上、貼出自己正在喝酒的動態，便傳訊邀女網友到租屋處樓下的酒吧同歡。女網友半小時後抵達，兩人一直喝到早上7點多才結束。

女網友喝到幾乎爛醉，明顯意識不佳，陳男便藉故扶她上樓休息，女網友還說「不行」，陳男竟一把抓住她的手硬是要上樓。女網友根本不敵陳男力氣，被帶到陳男租屋處。

進屋後，陳男趁女網友爛醉，不顧她口頭拒絕、手腳軟弱抵抗，竟將她強壓在床上，性侵得逞。完事後女網友一路昏睡至上午10點多，一醒來還在宿醉，又遭陳男性侵得逞一次。

女網友表示，遭性侵過程中，她不斷表示「不要這樣、我不想、我想要離開回家」還拼命用雙手推開陳男，但陳男都不予理會，甚至也沒做避孕措施。第二次她依然拒絕，仍遭陳男壓制性侵得逞。

女網友強調，被性侵後睡眠品質不佳，情緒低落，甚至有輕生想法，一度入院治療數天，經診斷罹患「雙相情緒障礙症（重度）、創傷後壓力症」。

陳男則辯稱，邀約女網友時他自己已經宿醉，意識也不是很清楚，女網友到他家休息時並沒有反抗，態度也很平和，兩人完事後還一起手牽手到對面買飲料，離開前還一起洗澡，不可能性侵女網友。

女網友反控，陳男趁她洗澡時自己走進來，她也沒有辦法把他趕走。會一起去買飲料，是因為她曾經被性侵過，對她來說當時就覺得事情都已經發生了，還能怎麼辦，就算大吼大叫或做什麼都已經沒有意義了。

法官勘驗事發當地監視器，發現女網友喝醉後明顯被陳男「架住」帶上樓。法官認為，性侵被害人案發後的情緒反應快慢、程度及態樣多變，取決於其與加害人間關係親疏、被害人之年齡及社會經歷、過去性經驗、自身心理素質、人格特質等多種因素，被害人於案發當下不一定會有明顯低落、潰堤等的情緒反應，不能因為女網友當時反應平淡，就判定沒遭性侵。

法官審酌陳男與女網友聊天紀錄中，明顯有想要道歉、補救的內容，及相關事證，判斷陳男性侵屬實，依強制性交罪判陳男5年，可上訴。