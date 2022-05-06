旺宏(2337)公佈內部自行結算之2022年4月份合併營收為新台幣38.79億元，月減8.9%、年增1.8%，持續創下同月新高，已連續13個月創歷史同期新高。累計2022年1月至4月合併營收為新台幣154.77億元，年增15.2%。

旺宏第一季營收115.98億元，季減20.26%、年增20.47%，首季營收破百億元，受惠於產品價格維持高檔及產品組合優化下，毛利率48.32%，優於預期亦創近年單季新高，業外受惠於台幣貶值之匯兌利益2.2億元而認列收入1.88億元，稅後淨利29.29億元，季減20.66%、年增219.64%，EPS達1.58元。單季營收及獲利雙創同期歷史新高。

旺宏第一季法說會時表態，目前是看不到一片烏雲，但近月針對戰爭、疫情的不確定性，旺宏表示，日本、美國、歐洲市場仍順利，而大陸清零政策，對大陸經濟是有影響，大陸訂單減少，但台灣訂單反而增加，對公司影響不大，但區域影響是有的，以及長短料問題。公司長期營運來論，產能也會適當時候增加，相信今年有不錯成長。

旺宏55奈米持續擴充更多市占，佔今年第一季出貨量的62%；而45奈米樣品將於今年第二季出貨。

旺宏第二季受惠於工作天數增加，電子產品逐步拉貨，NOR Flash因需求穩定，價格可望持平於高檔水準。展望2022年全年，NOR Flash需求穩定，由於歐美大廠逐步退出，加上大陸新產能尚未開出，預期價格將持穩，而旺宏積極拓展高密度、非大宗消費性產品，亦能降低陸廠殺價競爭之影響。公司看好未來車用、工控、醫療等應用需求強勁，尤其是車用市場在同業逐步退出下，旺宏有望成為車用NOR全球市佔第一，未來隨著車用電子穩定成長，旺宏可望受惠於車用穩定訂單及較佳的毛利率。