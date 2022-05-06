新冠肺炎疫情延燒，不少國家都將快篩陽性者視為確診者。中央流行疫情指揮中心昨宣布修改「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽，經醫事人員確認，即視為確診者。指揮中心今表示，對於新制上路會遇到的各項疑難雜症，明早將與醫師公會討論細節。至於民眾會不會有確診證明，指揮官陳時中表示「還是會開」，但只針對新制適用的那3類對象。

羅一鈞表示，該新制預計在5月12日上路，昨日宣布後，醫界有來詢問，比如快篩久了會不會變2條線，以及如何確認是曾經做過的快篩等疑難雜症，指揮中心預計明天早上和醫師公會討論細節。

對於目前有民眾使用「健康益友」APP卻無法登入，羅一鈞表示，現在大家不用急著登入，因為還不會實施。至於新制上路後，快篩陽的民眾是否能取得確診證明，陳時中表示還是會開，但是限制在居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象。