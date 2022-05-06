媽媽的「舒壓玩具」落入陌生人手中！1名網友日前在網路「以物易物」平台與1名小女孩溝通交易，女孩竟誤拿出媽媽的按摩棒，天真地開價200元，該網友當下嚇壞說不要亂拿家裡東西，事後仍收到該物，他為此買了全新按摩棒寄還對方，還附上紙條，對話內容與照片曝光引發討論。

這男網友先前在臉書《爆廢公社》發文，他近期使用以物易物網路平台購買二手物，日前遇到1位未成年小妹妹，小妹妹不斷變賣家中二手物，竟到媽媽房間拿出1根用粉紅色防塵袋裝著的長條形物體，原PO一看發現是按摩棒超傻眼，而小妹妹還天真地說「要嗎？這個好像要插插頭的，200可以嗎？」

男子與小女孩交易二手物，女孩竟拿出媽媽的按摩棒，他當下嚇到說不要亂拿東西，事後仍收到該物，他為此買了全新按摩棒寄還，還附上紙條賠罪。（翻攝自臉書《爆廢公社》）

男子與小女孩交易二手物，女孩竟拿出媽媽的按摩棒，他當下嚇到說不要亂拿東西，事後仍收到該物，他為此買了全新按摩棒寄還，還附上紙條賠罪。（翻攝自臉書《爆廢公社》）

男子與小女孩交易二手物，女孩竟拿出媽媽的按摩棒，他當下嚇到說不要亂拿東西，事後仍收到該物，他為此買了全新按摩棒寄還，還附上紙條賠罪。（翻攝自臉書《爆廢公社》）

該男網友發文說「把那雨傘放回去，要什麼熊叔叔都直接買給你，感覺妹妹要被8BQ了」，隔幾日他再度發文曝光進度，原來他還是收到小妹妹寄出的「媽媽玩具」，最後基於衛生考量，他決定買全新的寄回去，他說小妹妹是單親，才會上網賣東西，想藉此買達菲熊布偶，他也為對方買1對全新玩偶給對方。

該男網友說他把布偶「連同媽媽的新玩具一併放在裡面給妹妹，希望妹妹不要真的變成8BQ」；其他網友留言「覺得叔叔太體貼了」、「這個回禮真的是…尷尬又不失禮貌」、「我也是個單親媽媽，所以看了真的感觸很深，但我不用玩具」、「叔叔好人祝你一生平安」。