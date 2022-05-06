民汐線重送評估遭批不重視 柯文哲批：不能顏色對了就先蓋

台北捷運民生汐止線台北端為與基隆捷運和汐東段進行系統整合，明年恐要重送可行性評估，遭議員批評，市長柯文哲不重視民生汐止線，導致北市原地踏步。對此，柯文哲回應，不應讓每個縣市去決定捷運蓋跟不蓋，要中央統籌控制，成本效益高的先做，但不能全部用政黨來考量，不能說顏色對了就先蓋。

柯文哲指出，前瞻計畫軌道運輸中央是4000億，地方配合款2000億，加起來6000億，最近研究為什麼北市捷運一直在流標，能做工程公司假設一年可以做200億預算的工程，也許220億做得到，但400億預算規模他做不到。

柯文哲認為，前瞻把這麼多錢丟到軌道運輸這個項目，問題是台灣軌道營造商吞不下去，大家開始追加預算，理論上不管是國發會還是公共工程委員會，針對台灣軌道運輸，排出優先順序，哪些應該先蓋、哪些後蓋。

柯文哲表示，以台北市立場來講，環狀線第一優先，因為蓋上去有運量，「也不能指名道姓哪個縣市，其他縣市捷運蓋下去，運量一開始恐怕沒那麼多人可以坐，成本效益當然會比較不夠」。

柯文哲說，有人會講說落後沒有發展，才要捷運蓋下去，看會不會發展快一點，但他認為環狀線是成熟地區，路網已完成，只差環狀線圈起來讓他更有效率，理論上應該是成本效益最高的開始做，最後做成本效益差的。

「現在全面開打，結局就是流標一大堆」。柯文哲強調，不應該讓每個縣市去決定捷運蓋跟不蓋，這要中央統籌控制，成本效益高的先做，但也有個前提，要純粹經濟學來考量，「不能全部用政黨來考量，不能說顏色對了就先蓋」，這樣不行、會出問題。