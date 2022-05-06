針對近期網傳「因98汽油銷售利潤較多，汽油裏的添加溶劑也比95、92多，使耗油量增加且引擎馬力變弱」等不實訊息，中油特此發布新聞稿澄清說明，中油供應之各級汽油均依標準煉製程序生產，品質均符合CNS國家標準規範，絕無98汽油添加溶劑較多情形，籲請民眾勿再流傳網路謠言，否則將予以究責，以遏止惡意散播不實言論之違法行為。中油表示，身為國內主要車用油品生產及供應者，對油品品質要求極為嚴格，煉製過程中透過各項品質檢驗嚴格把關，所供應之車用油品品質皆優於國家標準。

根據實際油品性能測試結果顯示，車輛引擎之進氣閥及供油系統清淨性佳，車輛排氣遠優於國家及國際管制標準，且政府主管機關亦會定期或不定期抽驗各加油站，以確保油品品質符合國家標準規範。

此外，針對辛烷值係測定汽油抗爆震能力之指標，車輛引擎壓縮比高者應採用較高辛烷值汽油，若車輛長期使用較低辛烷值汽油，愛車可能發生爆震、耗油及行駛無力等現象，造成引擎受損。

中油建議各車主應依據車廠之推薦或參考車主手冊上之說明，使用適當辛烷值之汽油，以確保愛車之正常運轉，切勿聽信網路謠言。中油強調，公司長期深耕國內油品市場，油品銷售市占率達8成，品質深受消費大眾肯定，未來也會因應車輛引擎技術的進展與環保要求，與時俱進。