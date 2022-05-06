日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，但仍培育出許多人氣女星，其中在團體裡有15年資歷的柏木由紀，甜美臉蛋加上傲人身材，讓她成為整個AKB48集團指標人物之一；柏木由紀去（2021）年罹罕病康復後，今（2022）年初又爆出確診新冠肺炎，所幸痊癒後回到幕前展現有活力一面，更大方素顏撇整形說，臉上痘痘和斑點震憾所有粉絲。

30歲的柏木由紀15年前加入AKB48，人氣更沒隨著時間變少，至今都是AKB48代表偶像之一，去年6月柏木由紀經紀公司無預警宣布她罹患罕見疾病「脊隨空洞症」，今年初又在二篩從「陰轉陽」確診新冠，接受治療和隔離休養，身體才漸漸痊癒。

柏木由紀大方素顏嚇壞一票粉絲。(圖/ 摘自柏木由紀YouTube頻道)

柏木由紀在恢復健康後，積極經營個人YouTube頻道，還大方公開自己的化妝小秘訣，最令粉絲震憾的是，女偶像出身的她為此露出素顏狀態，臉上許多痘痘和斑點太真實，嚇壞不少人；過去柏木由紀也多次被懷疑整形，她透露其實都是靠化妝，她找到適合自己的妝容，上妝後還被以為真的有整形，反而讓她相當開心。

斜槓當YouTuber的柏木由紀個人頻道已經超過55萬粉絲訂閱，她只要上傳有關化妝的影片，幾乎都有超過百萬的觀看次數，底下也都會湧入大量留言，讚嘆她的化妝技術，更有不少人期待她能多多回到舞台上。