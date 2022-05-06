新冠肺炎本土疫情持續升溫，病毒侵入社區與校園，因應疫情發展，桃園市中原大學、元智大學今日宣布將取消實體授課2周，改為遠距教學，健行科大則將實施1周時間，後續將視情況決定是否延長。

中原大學指出，停課班級數已近教育部規範的全校三分之一標準，依據教育部5日晚間發布的大學因應疫情調整授課模式補充說明，經校方防疫會議討論後，宣布自5月9日起至22日，全校實施遠距授課防疫演練2周，學生以返家學習為原則避免群聚，實作課程基本以遠距或其他方式進行，社團活動同步暫停2周。

元智大學表示，配合政府防疫政策減少群聚，5月9日至22日全體師生不到校上課，全採遠距教學，包括實驗、實習、實作和體育等課程，若有特殊需求得採實體授課須另行申請。實驗或實作課若必須到校操作，教師將安排使用時段，並控制人數讓操作保持適當距離，確實戴口罩，校方也請教師盡量採數位化方式進行。

健行科大也公告，全校所有課程包括日間部和進修部，不含推廣教育中心課程，自5月7日至13日暫停實體課程，進行防疫遠距授課演練，後續將視情況決定是否延長時間，任課教師將會在iLMS課程活動區，公告相關課程教學方式。