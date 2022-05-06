國內疫情嚴峻，不料卻傳出有確診者叫救護車掛急診，只為求醫師開診斷書，讓振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學無奈直呼，「已經分不出人力去開如此大量的診斷書了」，希望各界能讓醫護人員專注醫療工作。

急診科住院醫師粉專「J個醫生」透露，最近有確診者打119表示要掛急診，然而病患到急診室，經醫護問診後，才知道對方是為了要趕快領到保險金，所以來掛急診，請醫師開立診斷證明書，讓醫護人員相當傻眼。

隨著開立診斷書亂象不斷，振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」發文向保險公司喊話，「請不要再要求新冠肺炎確診者到急診室開立確診診斷書」，更坦言，現在急診已經分不出人力去開如此大量診斷書，確診者也不應該進出人潮多的急診，增加曝觸風險。

田知學建議保險業放寬理賠標準，讓確診者可以透過健保快譯通、各醫院App、確診訊息，甚至居隔通知書等當作證明，或請確診者授權保險公司跟醫院申請病歷報告，希望各界能讓醫護人員專注醫療工作，讓確診者好好在家休養。

貼文一出，不少網友留言力挺，「超級認同」、「讓醫護人員專注醫療工作」、「其實理賠有兩年行使期，保戶不用馬上申請理賠，非常時期，大家先等等，互相體諒，不要急著申請理賠，造成醫護人員更多負荷」、「明明兩年內都可以提交申請理賠，真的不需要急著這一時請領」。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，居家隔離、自主防疫與居家檢疫者，從下周四起快篩陽性後，經醫事人員遠距視訊確認，即等於確診，不需要再外出做PCR，讓不少投保防疫險的人擔心，後續理賠是否會因此出現問題。對此，產險公會昨晚緊急發表聲明指出，由於事出突然，暫時保留立場，將盡速研議。