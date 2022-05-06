美國「有線電視新聞網」（CNN）專家5日指出，菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）有望在即將到來的大選中，以顯著差距擊敗對中國大陸態度較為強硬的對手，讓這個長期與美國保持軍事合作、具備重要戰略意義的第一島鏈盟友，可能在印太爭霸中繼續倒向北京。

菲律賓總統大選即將於9日登場，根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2日發布的資料，小馬可仕以56%的高支持率，遠勝現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的23%；且其他人的選情更不樂觀，前拳王巴喬（Manny Pacquiao）的支持率僅7%，馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）更只有4%。

CNN中國大陸事務專家麥卡錫（Simone McCarthy）表示，與希望對中國大陸採取更強硬態度的羅貝多相比，小馬可仕普遍被認為對北京更加友好。他參與副總統選舉的政治搭檔，即為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte），而杜特蒂已在執政期間表現出明顯的親中態度；小馬可仕近期也與中國大陸駐菲律賓大使黃錫廉建立「融洽關係」；另外，美國針對小馬可仕之父、前菲律賓獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的人權訴訟，也可能進一步拉開他與美國的距離，給予北京介入的空間。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）東南亞事務資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）強調，對美中雙方而言，菲律賓都具備重要戰略意義。麥卡錫則指出，根據長期觀察，小馬可仕在南海問題上可能延續杜特蒂的保守政策，但目前其外交政策方針上缺乏細節，不排除他將利用新政府重新啟動的機會向美國靠攏；就算要與北京合作，也不一定會激進地以犧牲美菲關係為代價。