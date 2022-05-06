八貫（1342）受惠航太/救生產品線單月業績年增205.1％，突破4千萬元歷史新高，4月營收2.2億元，年增58.4％；前4月營收8.4億元，年增44.4％，單月、累計營收齊創同期新高。

八貫指出，歐美各國已逐步邁向正常生活，並規劃放寬邊境管制，帶動航太逃生設備需求快速成長，目前航太/救生產品線營收占比已從去年前三季僅9％大幅倍數躍進。

八貫看好逃生滑梯在輕量化、布料升級趨勢的帶動下，出貨可望倍數成長，目標在未來兩年能搶占5成市場占有率。

八貫航太/救生領域的TPU機能性布料已通過航空救生衣認證TSO c13f、航空用逃生滑梯TSO C69c、航空用救生筏TSO等多項相關國際認證，終端產品應用範圍包括航空逃生滑梯、航空救生背心、航空救生筏頂篷與航空救生筏等。

八貫指出，近年研發成功的航空逃生滑梯機能性布料，已順利搶進波音與空中巴士兩大民航機業者供應鏈，甚至躋身成為全球唯二的業者。