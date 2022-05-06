曝北市確診洪峰將落在「這時段」 柯文哲：目前看起來還可應付

台北市長柯文哲今預估，台北市確診洪峰估計會落在5月16日至5月23日，他表示，跟醫院商量看看，那段時間把防疫專責病房拉到最高，但波鋒過去還是要降載，否則正常看病、開刀的也會被影響。

對於5月16日到23日是北市洪峰，確診數多少？柯文哲說，有各種數學模型，有最高跟最低，還差蠻多，比較麻煩，預期再過幾天，台北PCR確診人數不準了，愈來愈接近PCR量能不準了，現在市民非常合作，快篩陽才來，但快篩市面上很缺，洪峰確診會多高不知道。

柯文哲指出，叫他預測10天後很難預測，預測2、3天，數學模型會比較精確，問題是再過幾天數字開始不準，不準的數據預測3天後更不準確，時間範圍知道，但多高無法回答。

面對中央預估5月11日破10萬確診，下周是否達到禁內用、軟封城標準，柯文哲指出，如果看到5月4日數據，還在可控制範圍，軟封城條件是醫療量能不能應付，住院透過防疫急門診，加上防疫專責旅館下轉，會更有效率分散。

柯文哲強調，「不到最後關頭，不希望影響經濟發展，防疫跟經濟間有一條平衡，盡我們能力平衡」。

柯文哲認為，洪峰在5月16到23日，跟醫院商量看看，能不能在那段時間把防疫專責病房拉到最高，但波鋒過去還是要降載，不然正常要看病、開刀的也會被影響，明天要跟實際管醫院的人商量如何調控。