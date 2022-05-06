日本防衛省發佈消息稱，中國海軍航空母艦遼寧艦連續2天在艦上實施艦載戰機和直升機起降，日本防衛省正在詳細分析中國航母運用能力提升至何種程度。大陸軍事專家分析稱，遼寧艦編隊這次遠航最引人關注之處在於其規模為「歷年之最」，編隊內6艘護航戰艦配備380個垂直發射單元，整體作戰能力相較美航母護航編隊可能更勝一籌。

《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部指出，5月2日通過沖繩本島和宮古島之間海域南下的中國航空母艦遼寧號等8艘艦艇，於4日正午前後至下午6點前後在沖繩縣沖大東島西南約230公里的太平洋上，在遼寧號航空母艦上實施艦載戰機和直升機起降。這是遼寧號航母連續2天在該海域起降艦載機。

China PLA Navy aircraft carrier Liaoning conducts flight operations with J-15 and Z-18 in the southwestern waters of Okidaitojima, Okinawa Prefecture, Japan, May 4.https://t.co/COBetSeB0S pic.twitter.com/2CR1ypvBp8 — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 5, 2022

報導說，遼寧艦去年12月也從東海進入太平洋，並實施了艦載機起降。防衛省正在詳細分析中國航母運用能力提升至何種程度。

日本防衛省統合幕僚監部表示，包括遼寧艦在內的共8艘中國艦艇2日通過沖繩本島和宮古島之間海域南下。4日正午確認到了5艘。日防衛省對此次8艘艦艇的動向保持高度警惕，海上自衛隊護衛艦出雲號對此次遼寧艦的動向進行了監視。對於艦載機起降，航空自衛隊戰機緊急升空應對。

中共海軍遼寧艦編隊這次遠航最引人關注之處在於其規模為「歷年之最」，隨行艦艇多達7艘，號稱「最大規模的航母護航編隊」。（圖／日本防衛省）

日本防衛省指出，1日中午前後發現遼寧艦和4艘導彈驅逐艦、1艘綜合補給艦共6艘艦艇，從長崎縣男女群島以西南移動。此外還有2艘艦艇在東海航行，分別是在沖繩本島西北發現的1艘護衛艦，以及在尖閣諸島（中國稱釣魚島）大正島以北發現的另1艘導彈驅逐艦。此後，共計8艘艦艇向太平洋移動。

陸媒《環球時報》軍事專家分析稱，遼寧艦編隊這次遠航最引人關注之處在於其規模為「歷年之最」，隨行艦艇多達7艘，號稱「最大規模的航母護航編隊」。對於現代航母編隊而言，艦載機通常承擔遠程打擊和防空任務，而護航艦艇更多負責中近程的對空攔截和反潛任務。尤其是為應對先進戰鬥機和反艦巡航導彈、彈道導彈的威脅，艦隊防空任務成為航母護航艦艇的重中之重，因此承擔艦隊防空任務的防空驅逐艦（巡洋艦）充當了航母編隊中的核心。

該專家表示，西方軍事分析家習慣使用垂直發射單元數量來衡量各國海軍編隊的火力密度，美國航母打擊群滿編的5艘神盾戰艦最多配備約500個垂直發射單元，可以發射「標準」和「改進型海麻雀」系列防空導彈以及「戰斧」巡航導彈。這次遼寧艦編隊6艘護航戰艦中，一共配備有約380個垂直發射單元，在數量上居於下風，但整體作戰能力可能更勝一籌。