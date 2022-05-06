長榮航（2618）今年第一季合併營收300.90億元，年增52.9％，稅後純益33.50億元，EPS為0.64元，比去年同期EPS為-0.45元營運轉佳，連四季獲利，但低於去年第四季貨運高峰期時的EPS 1.42元水準。

長榮航今年第一季客運營收15.08億元，年減9.7％，隨著各國邊境逐漸鬆綁，旅客需求回溫，載客數增加，惟客運單位收益年減8.2％。

全球疫情未歇，海運塞港致海轉空效應延續，加上烏俄開戰影響，加深供應鏈斷鏈危機，航空貨運需求與運價維持高檔，推升長榮航第一季貨運營收255.17億元，年增68.0％。

長榮航八架波音777F貨機運能全數到位，第一季貨收呈現跳躍成長，運能年增20％，運量年增13.3％，單位收益年增48.2％。

此外，長榮航看旺航空貨運市場，6日董事會通過將與波音公司簽訂購買一架777F貨機，預計2023年底交機。

長榮航空目前擁有八架波音777F貨機，進一步提升貨運運能，增加貨運市場的競爭力，日前也與以色列航太工業公司（IAI）簽約，自2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。