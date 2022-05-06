美元走強，人民幣兌美元在岸價（CNY）收跌621個基點，創一年半以來新低，中段一度跌破6.69，低見6.6950。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價6日收報6.6845，較5日下午4時30分收報6.6224，大跌621個基點或0.94％，較晚上11時30分最後成交價6.6535，跌310個基點。

離岸價（CNH）更曾跌破6.73，低見6.7339，亦創一年半以來新低，截至下午4時41分，離岸價報6.7140，在岸價報6.6822。人民幣兌美元中間價6日報6.6332，較5日報6.5672，下調660個基點或1％，創一年半新低。

交易員指出，美股隔晚崩跌，市場避險情緒升溫，美匯指數重新攀升，同時境內市場購匯偏多亦施壓人民幣走勢，另外，市場亦對「動態清零」政策下，中國經濟增長前景有所擔憂。

另有交易員認為，第二季季節性購匯會增多，短期若結匯需求持續觀望，人民幣貶值壓力將繼續上升，不過，後續美匯指數或見頂回落，這可能會緩解部分外部壓力。