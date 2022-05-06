台灣運動機能服飾品牌「DA VILLAGE」在6日正式宣佈簽約台新夢想家前鋒成力煥成為品牌代言人，為DA VILLAGE (以下簡稱DV)成立14年以來首度簽約台灣職業籃球運動員。

有「籃球高材生」之稱的成力煥現為P.LEAGUE+職業籃球聯盟中福爾摩沙台新夢想家球隊的主力球員，不只在球場上有著高度關注度，更是學生運動員的代表性人物，帶給許多學生球員極大的影響力。2022年成力煥將用他自我風格詮釋DV品牌精神。

「你只有一次機會，拼盡全力去做」在學生球員時期無論打球或學業上都保持拼盡全力、打出自我，從默默無名體制外的學生球員努力至今成為眾所皆知的職籃球員，此「草根精神」正與DV品牌精神不謀而合，並成就DV 與成力煥的簽約合作，更是希望將此精神傳承給學生球員。

「與其改變自己融入，倒不如堅持自己風格與價值，讓別人接受與認同」成力煥形容在籃球生涯中從非科班出生一路走來都是這樣面對阻礙與困境，才能造就今天的我。擁有「籃球高材生」稱號的成力煥更是想將「只有一次機會，拼盡全力去做」精神傳達給學生運動員，將為自己拼盡全力。

談到與DV合作，成力煥表示：「能與DA VILLAGE合作很開心，一直都相信台灣品牌能做出適合運動員的運動服飾，相當認同DV品牌精神，將捐出10萬元協助基層籃球發展，幫助偏鄉運動員也有實現夢想的機會，希望能持續與DV一起為台灣運動努力。」

這一次與成力煥的合作無疑在台灣運動市場上引起高度注目，DV創辦人許明翰表示：「這次之所以DV會與力煥簽約代言是因為了解力煥的過去與我們很相似，都以草根為出發默默為自己的夢想努力實現，也剛好DV今年與全台二十幾所大專院校籃球校隊合作，更希望藉由力煥來鼓勵台灣的學生球員，一起實現籃球夢DREAM WITH DV。此外也相信本次合作勢必會進一步提升 DV的品牌影響力，讓台灣熱愛運動的族群能知道原來台灣品牌也是有很好的產品。DV最大的期許就是能夠改變台灣運動文化與台灣籃球一起努力一起成長。」