屏東牡丹鄉民發現軍方偷偷進入火箭試射地施工。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東牡丹鄉民發現軍方偷偷進入火箭試射地施工。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東旭海火箭發射場經科技部參與多次部落會議協商後，終於今年啟用並預訂4日首次試射，但因強風取消、研擬6月恢復發射申請，不料居民抓包軍方趁隙進入場域施工，怒斥科技部違背「禁止出借軍方演訓使用」決議，研議中止申請。

屏東旭海火箭發射場是全台首座合法科研火箭發射場，座落屏東縣牡丹鄉旭海村，地點屬原住民傳統領域，因此一路走來並不易，科技部與部落族人經多次部落會議協商後，才於去年11月獲得族人同意使用，不過科技部是有條件的使用。

部落會議主席潘勳鶴指出，若族人發現火箭試射會影響生活作息、或是對環境造成負面影響，部落可以隨時要求中止試射，再者就是「禁止出借軍方演訓使用」，他強調，這點非常重要，旭海長年來因軍事演練已民怨四起，所以該場域絕對不借軍方使用。

雙方條件談妥後，屏東旭海火箭發射場終在今年啟用，並預計4日由陽明交大前瞻火箭研究中心進行首次試射，但因當天颳起強風而取消，研擬延至6月恢復發射申請。不料，當天科技部撤離後，有居民發現竟有軍方單位進入場域施工，趕緊向公所通報。

公所指出，經詢問九鵬基地後，對方稱不知情，但後來發現是中科飛彈研發相關單位，這已違反當初「禁止出借軍方演訓使用」的決議，科技部沒有盡到場地管理責任，隨意借給他單位使用，此舉已引發居民不滿，近日旭海部落將召開部落會議，研議暫停科技部火箭發射場的使用權。

「不守承諾，就不要使用！」鄉代潘呈清怒斥，族人當時是同意科技部使用，且嚴禁借給軍方單位，即使是科技部同意出借中科院也不可以，這是原則與誠信問題，如今科技部先打壞契約規定，就要擔起不能使用的後果。