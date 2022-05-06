通膨高漲的壓力下，全球迎來升息潮，加拿大央行上個月宣布調升基準利率2碼至1%，同時啟動縮表。隨著貸款利率激升，原先火熱的房市出現反轉，其中房市火車頭多倫多和溫哥華等大城市房屋銷售量大減，前者房價更從3月出現疫情來首降後，4月續創疫後最大跌幅，較前值下滑6.4%，來到93.6萬美元。

加拿大4月中旬宣布調升基準利率，並停止購債啟動量化緊縮，為該國22年以來首次升息2碼，不僅領先美國聯準會（Fed），也是七大工業國組織（G7）中第一個升息2碼的央行。

綜合外媒報導，疫情爆發以來，加拿大幾次下調利率至0.25%，在低利率環境的刺激下，該國近2年房價漲幅高達約50%，其中尤以多倫多、溫哥華等地區漲勢最為驚人；然全球通膨嚴峻，加拿大為抑制通膨高漲，今年3月首度調升基準利率1碼，隔月中旬又調升2碼，市場料6月可能升至1.5%，年底將達到2%。

貸款利率的上升也讓買家卻步，溫哥華和多倫多房市迅速降溫，根據房屋銷售報告顯示，溫哥華連兩個月房屋銷量大降，多倫多更是價量齊跌，在3月出現疫情以來首降後，4月持續下跌，較前值銷售量下降26%，房屋平均售價也較上個月下跌6.4%，來到93.6萬美元，創2020年4月以來最大跌幅。

然而，雖然多倫多房市降溫，但供需仍處十分緊繃的狀態，多倫多地產局表示，截至4月底，該地區僅剩13,098物件待售，且平均只需11天就可售出，不過情況比3月要來的好上許多，這意味買家有更多的選擇及更大的議價空間。

對此，加拿大央行高級副行長Carolyn Rogers周二在演講中表示，加拿大房價強勁的成長到了不可持續的地步，但這度經濟而言並非壞事，預計隨著利率上漲，房價漲幅會有所放緩。