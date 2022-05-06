根據碁石智庫統計，全體投信產業在2021年稅後淨利為126.0億台幣，相較2020年的87.3億台幣成長44.4％。在39家投信公司中有35家賺錢；其中就個別基金貢獻度來看，10檔最賺錢基金管理費，總計一年即有逾50億元入帳。

根據碁石智庫最新出版的「2021年台灣投信投顧產業經營及獲利分析年報」指出，2021年是投信豐收年，整體規模及獲利都有成長。截至2021年年底止，台灣境內外基金市場達8.9兆台幣，相較2020年年底的8.2兆台幣增加了近6,400億台幣，年成長率為7.8％，主要是來自國內股票型ETF，規模大幅增加3,684億台幣。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，2021年全體投信營收為574.3億台幣，相較2020年成長27.6％。營業費用為422.6億台幣，毛利率為26.4％，相較2020年的24.0％提升。經理費收入為403億台幣，佔營收的70.2％，其中來自ETF的經理費有61億台幣，佔投信營收的10.6％。

陳如鈊指出，全體投信產業在2021年稅後淨利為126.0億台幣，相較2020年的87.3億台幣成長44.4％。在39家投信公司中有35家賺錢，平均獲利為3.23億元。元大投信持續蟬聯投信獲利王，2021年淨利高達19.2億台幣，主要是來自旗下3隻熱銷產品：台灣50反向ETF、台灣50 ETF及元大台灣高股息等3檔。

依資料顯示，國內投信獲利前十大，除了元大投信外、第二名是為國泰投信，復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信、統一投信、摩根投信及聯博投信等，前四名去年獲利都逾10億元。

在投信2021年獲利前十名中，基金規模成長最高的前二名則是安聯投信及元大投信，安聯投信去年規模淨增加了逾2500億元，而元大投信的規模也淨增加1255億元。

其中就個別基金貢獻度來看，10檔最賺錢的基金年管理費即有逾50億元入帳，根據碁石智庫統計，這10檔「金基母」分屬於四大投信，分別是安聯投信2檔、柏瑞投信3檔、元大投信3檔、聯博投信2檔。而最大的「金基母」則是安聯收益成長多重資產基金，2021年年度管理費即有8.3億元入帳，其次是柏瑞特別股息收益基金7.6億元，而元大台灣50單日反向1倍基金一年也為該投信貢獻6.0億元。