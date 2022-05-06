有些人天生有富貴命，從小含著金湯匙出生，長大後運勢也很好，成為人人稱羨的人生勝利組，《搜狐網》近日就分享天生有富人命的3生肖女，有的是從小家境就很好，替她們的未來鋪好道路，有的則是靠自己的努力，再加上幾分運氣而成為貴婦。

1.生肖兔

生肖兔女個性溫柔賢慧，從小就長著一副富貴臉，她們一生都與金錢有緣，小時候被家人寵愛，父母把她們捧在手心呵護，給予最好的教育與生活，因此她們遇到的人條件自然也不錯，不只家庭環境佳，一生運勢也非常好，長大後也能遇到如意郎君，婚後深受丈夫疼愛。

2.生肖馬

生肖馬女個性活潑，腦筋動得很快，她們談吐也很幽默，因此受到旁人喜歡，通常從小就生長在不錯的家庭環境，也接受良好的教育，經常有機會接觸到上流社會，自然也會遇到家境不錯的對象，而且她們天生很好運，婚後幸福不愁吃穿。

3.生肖猴

生肖猴女很聰明，在外能獨當一面，是丈夫的最佳幫手，雖然並非天生有錢，但她們非常努力，不斷地往上爬，而且到了中年運勢更旺，不僅家庭圓滿，而且夫妻感情非常好，孩子們也很孝順，工作上更是順利，靠著自身努力成為貴婦。