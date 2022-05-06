董燊處長與楊忠俊鄉長等人向高齡母親楊翁玉綿女士賀節。（縣府提供）

金門縣府展開端節關懷弱勢家庭行程，並向高齡媽媽賀節，在母親節前夕傳達溫馨關懷和滿滿的祝福。

縣府社會處長董燊今天在金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧和縣議員楊永立等人的陪同下，赴各轄區慰問弱勢家庭，並向高齡母親賀節，轉達楊鎮浯縣長祝福大家平安、喜樂的關懷。

董燊處長提醒，縣府發放全縣381戶弱勢家庭每戶2張面額各500元的「快篩劑兌換券」，可在8月31日以前至10處販售據點兌換，希望可以減輕低收入戶及中低收入戶的負擔，大家平安度過疫情難關，早日恢復正常生活。