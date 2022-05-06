外媒報導，達德能源WPD母公司將出售離岸風電業務給全球基礎建設合夥公司（Global Infrastructure Partners，GIP）。台灣達德能源回應，不影響台灣風場開發，後續GIP可能會成立台灣子公司，專責發展離岸風電。

WPD母公司在德國網站公告，將出售參與德國、法國以及台灣的五個正在營運運營及興建中的項目，總計有超過30GW的裝置容量會被交易，未來交易完成後，現任 wpd 首席運營官並負責海上風電業務的 Achim Berge Olsen 將擔任從 GIP 收購的業務領域的首席執行官。

至於出售對台影響，台灣達德回應，台灣業務目前不受影響，也許總公司會再另外成立台灣子公司，當然也是由王雲怡董事長繼續領導，繼續負責離岸風電開發。

台灣達德強調，股權的變賣這是德國總部的考量，這是他們處理事情的方式，台灣公司的員工權益、薪資、待遇、福利都沒有受影響。