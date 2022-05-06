聯強國際（2347）6日召開法說會，由聯強副總裁杜書全主持，杜書全表示，聯強2022年業務發展定調在兩大策略主軸，第一，以MSP平台為主軸，發展新商務與服務模式，開拓新領域並擴大市占率，第二，全力發展服務業務。

其中，MSP平台共提供了七大服務平台，分別是招募業務、電商服務、連鎖通路、購案報備、訂單履交、探針匯訊技術與資訊發送、及雲倉服務平台，同時全力發展三大服務業務，包括技術維保、智能運疇、及招募業務。

杜書全表示，服務業務的營收2021年達22億元，年成長34％，今年第一季營收8.1億元，年成長達64％，其中兩項服務業務的毛利達60％以上，不僅有助於聯強整體獲利表現，亦是聯強未來非常重要的競爭力，其中設備即服務（DaaS）將於第三季全面啟動。

針對外資法人提問大陸封城的影響，杜書全表示，對聯強4月來自大陸及元件事業造成影響但其它市場維持成長動能，4月遞延的業務可望在5月減緩，第二季整體展望仍樂觀。

另外，聯強認為與去年大陸封城不同之處在於，去年是零組件短缺造成工廠無法生產，今年不是零組件短缺問題而是貨出不去問題，所以需求沒有下降或消失而是遞延，何況商務IT市場的剛性需求反而強勁，因此對於IT產品後市，持樂觀看法，

對於股利政策，杜書全說，聯強目前配息維持65％配息率，沒有討論季配或半年配息議題。

至於外資法人關切的台幣貶值議題，杜書全說，對於擁有紐澳、大陸、越南、泰國、印尼、印度、香港等海外市場的聯強而言，整體來看台幣升值議題，對於聯強而言，助益反而非常大，有助聯強獲利提升。

至於從各多產業趨勢發展來看，杜書全認為，2022年全球PC/NB供需漸趨平衡，加上品牌廠對亞太市場的供貨加速，聯強第1季來自PC/NB各區域的營收成長20％，未來預期品牌大廠對亞太市場的供貨可望持續成長。