共機今18架次進入我防空識別區 空軍廣播驅離 18:402022/05/06 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部傍晚表示，今天共有18架共機進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 國防部指出，今天進入我防空識別區的共機機型與架次分別為運-8反潛機1架次、空警-500機2架次、轟-6機2架次、殲-11機6架次、運-8遠干機1架次 、殲-16機6架次 。其中運-8反潛機與轟-6機更深入台灣本島東南海域。 美國空軍C-130H進行座艙數位升級 台灣應爭取加入 今6架共機侵擾西南空域 以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控 #進入我防空識別區 #架次 #共機 #18架 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統核定空軍司令熊厚基 調任總統府戰略顧問 18:552022/04/29 政治 俄烏戰爭打太久 美軍4個月菜鳥部隊也上陣 23:372022/05/05 軍事 空軍三重一村自營區10眷舍公開標租 16:372022/05/04 區域情報-新北 閃電對付陸最重要 美空軍要放棄386支中隊大目標 10:412022/05/05 軍事 熊厚基養病調顧問 劉任遠接空軍司令 04:102022/04/30 政治要聞 與川普簽空軍一號合約虧很大 波音執行長語帶後悔 15:412022/04/28 國際 空軍人事異動！劉任遠晉升司令 熊厚基健康因素另有任用 18:522022/04/29 政治 下一代戰機匿蹤 空軍建案9月送審 04:102022/04/25 政治要聞 新版JAS-39「獅鷲」喜獲這國訂單 銷量有望倍增 17:402022/04/30 軍事 美F-35A抵德 將執行北約上空巡邏任務 11:392022/05/06 軍事 F35差遠了 美下世代空優戰機史上最貴 14:262022/04/29 軍事 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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