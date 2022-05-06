國防部傍晚表示，今天共有18架共機進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部指出，今天進入我防空識別區的共機機型與架次分別為運-8反潛機1架次、空警-500機2架次、轟-6機2架次、殲-11機6架次、運-8遠干機1架次 、殲-16機6架次 。其中運-8反潛機與轟-6機更深入台灣本島東南海域。

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今6架共機侵擾西南空域 以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控
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