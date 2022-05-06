又見SOD情節！1名女網友日前為報復丈夫出軌，決定上網約炮，發出文章稱「限定只約XX市XXX附近的男跑者，大叔佳」，沒想到真的有名住附近的男子聯繫她，她向男子強調不會在乎對方年紀，2人於是相約碰面，沒想到當天她從遠處發現該男子年約60歲，再近一點看竟是她的公公，當場嚇壞逃離。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前發現丈夫外遇後決定「放飛自我」想在網路找人發生關係，因此發文「限定只約XX市XXX附近的男跑者，大叔佳」，過了半小時後有人回覆她，對方一直問她真的不在乎年紀嗎？她則說只是一夜情、不會交往，也不留下資訊，因此不在乎對方年紀。

女網友為報復丈夫出軌決定上網約炮，沒想到真有名住附近的男子聯繫她，當天她從遠處發現該男子年約60歲，再近一點看竟是她的公公。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友當天與男方約在超商見面，男方說會穿粉色polo衫和黑色西裝褲，她則化淡妝穿窄裙和細跟高跟鞋出門，但她當下從遠處先是發現對方年約60歲，近看更直接傻眼「因為他是我公公啊！誰會想到約跑對象竟然是自己公公」，她之後直接轉身跑走，不確定對方是否有認出她的身分。

其他網友則留言「也太幸運了吧！應該沒有交換照片吧」、「SOD情節，回家後公公就來敲門惹」、「我覺得連照片都沒看就約真的很勇敢」、「公公也在這社團，公公表示：原來那天不是看錯人」、「太刺激了吧！後來呢，妳不敢再約了吧」、「確定公公不是去買菸的？」、「比扯鈴還扯」。