國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照片，范揚光攝）

衛福部長陳時中。（郭吉銓攝）

對於有民眾的小孩北上念書確診，獨自一人關在租屋處，面臨斷炊危機，衛福部長陳時中對此回應表示，「學生自己應該要照顧自己。」國民黨台北市議員王鴻薇直言，陳時中講的很輕鬆，他不知道很多年輕人只能住在分租套房、雅房，被隔離後關在裡面。王鴻薇怒言，陳時中的幹話程度，真的已經超越晉惠帝了，王鴻薇送給陳時中一個新封號：「盡會幹話帝」。

對於有民眾的小孩北上念書確診，獨自一人關在租屋處，面臨斷炊危機。國民黨立委江啟臣在臉書感嘆，「當我們的孩子確診，孤單一人守在宿舍內，面臨斷炊、身體不適，我們的政府做了什麼？」而衛福部長陳時中對此回應表示，「學生自己應該要照顧自己。」

國民黨台北市議員王鴻薇直言，陳時中講的很輕鬆，因為他不知道很多年輕人只能住在分租套房、雅房，被隔離後關在裡面，沒辦法走去外面開鐵門，更沒辦法下到1樓開大門，連外送都沒辦法叫，是要斷食嗎？

另外，王鴻薇也提到，陳時中被問到排隊買快篩的亂象，竟然回答：「我有快篩幹麻排隊？」王鴻薇不滿表示，「是啊，你是阿中，你是大官」，當然不用排隊就有用不完的快篩，但陳時中有看到這幾天在藥局前面苦苦排隊，還不一定買得到1個快篩的人民嗎？

王鴻薇怒言，陳時中的幹話程度，真的已經超越晉惠帝了，王送給陳時中一個新封號：「盡會幹話帝」。