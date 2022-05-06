王陽明開心祝福好友瘦子結婚。（羅永銘攝）

王陽明與蔡詩芸結婚近7年，感情甜蜜，今（6日）出席代言隔熱紙活動，提到好友瘦子前一天宣布結婚，他說已有在第一時間獻上祝福，並透露私下已多次見過瘦子的老婆，認為瘦子很愛另一半，一定是個很棒的丈夫，也隔空送上4字箴言「Happy Wife Happy Life」，表示只要老婆好，生活就會好，更開心表示瘦子宣布與女友結婚的照片，還穿他創立品牌的衣服，「非常謝謝他們幫我宣傳」。

愛車成癡的王陽明近年還轉型為「車線網紅」，開設Youtube頻道「Empire Motor Club ／ EWC」跟粉絲分享改車和兜風出遊的心得，他今開心表示，女兒Katiya似乎也耳濡目染，「我有些朋友的女兒比較喜歡小女孩的玩具，但我女兒很愛玩玩具車，家裡也有小型的車子，讓她可以假裝開車」，甚至因為他熱愛改裝車子，Katiya很小就會認排氣管聲，聽到車子的聲音就知道爸爸回來了，有時聽到引擎聲也會開心哈哈大笑。至於是否還有下一胎計畫？他則表示當然會想要，但就是順其自然，沒有特別去計劃。

近日疫情升溫，王陽明表示「該做的都做了，怎麼去做防疫，我們也是一模一樣」，也稱會使用有防疫效用的隔熱紙，保護家人。他坦言，疫情有影響到行程，脫口「誰不想出去玩，誰不想帶小朋友去世界各地不同地方。」而母親節將至，王陽明說因為媽媽目前人在紐約陪伴正在待產的妹妹，今年打算跟岳母和老婆一起在家慶祝，也考慮會親自下廚，「我自認做菜沒那麼好吃，上次下廚是在情人節，有做了義大利麵、沙拉等西餐」，害羞透露妻子給的評價還算不錯。