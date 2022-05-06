在歐美解封商機發酵，去年訂單遞延至今年Q1、Q2出貨，飾品代工大廠弘帆（8433）首季營收6.83億元，較去年同期大幅成長近三成，且受惠台幣貶匯兌利益，獲利每股純益1.63元較去年同期0.75元倍增。

弘帆6日董事會同時通過東莞廠區將加碼投資興建廠辦大樓，預計投資1.2億人民幣約合5.34億新台幣興建12樓廠辦對外出租，預計量體達4.8萬平方米，工程期約一年半，有望在明年2023年下半年完工啟用，屆時收租利益將進一步貢獻獲利。

弘帆飾品代工主要客戶涵蓋快時尚品牌通路銷售的流行飾品，隨著歐美解封，消費復甦，去年下半年訂單也逐步復甦，但礙於缺櫃、缺工等問題而遞延出貨時程，不少去年底訂單均遞延至今年第一季、第二季陸續到貨，而使得今年首季營收達6.83億元，較去年同期成長29.59％，淨收達0.85億元優於去年同期的0.39億元，且受惠匯兌收益歸屬母公司淨利達1.2億元，EPS達1.63元。