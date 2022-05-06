富采（3714）因應長期需求，以及設備交期延長，將調高今年度資本支出達45％，上看80億元，資本支出規模已逾後晶電時期；晶電董事長范進雍不僅間接回應陸資廠對mini LED供需及價格沒有影響，並期許在高階應用上當第一供應鏈。

就短期第二季景氣而言，富采定調，除了mini LED需求維持穩健以外，背光及消費性電子產品保守；植物照明及感測等應用第二季、第三季維持成長，預估整體第二季營收有機會挑戰持平，但是稼動率、毛利率則雙降；范進雍認為，上海、昆山封城對mini LED的影響落在5月，6月沒有太大變化。

值得注意的是，富采大舉調高資本支出，從原先預估的55億元提升至80億元，調升幅度達45％，根據富采規劃，紅光LED擴產占15～20億元；Micro LED新廠建置占15億元；晶成擴產占10億元；研發投入占20億元；去年遞延的資本支出約15億元，其中以晶成擴產、興建Micro LED新廠為兩大亮點；若以公司劃分，晶成、隆達約占10億元、8～10億元，其餘均隸屬於晶電。

對於大幅度增加資本支出，富采分析，因Micro LED及晶成的設備交期拉長，考量交機速度，Micro LED因此而提前擴產；而晶成因產能供不應求，第二季、第三季訂單都有倍數成長，尤其濾波器成長幅度之大，晶成今年第一季營收已逼近去年全年，擴產成為必經之路，若能準時交機，下半年順利釋放新產能，晶成年底有機會挑戰單月損平。

此外，去年四元LED需求意外強勁，晶電因產能不足導致訂單擴散至二線四元LED廠，范進雍認為相當可惜，今年四元LED供需趨向寬鬆，隨著四元LED設備交期拉長，晶電希望先備妥產能，在下一波景氣回來時能滿足客戶需求。

至於陸資三安量產mini LED是否影響價格？范進雍回應，目前沒有壓力，6月也沒有比較悲觀，供需沒有壓力，價格自然也沒有壓力，范進雍強調，單一供應鏈對單一客戶占比達100％並不健康，晶電當初原始的產能設計也不是100％，但至少是60％的「關鍵多數」，晶電在高階晶片有能力，可以依照客戶需求量身訂做最適合的產品，期許在高階應用上當第一供應鏈。

富采日前公布第一季財報，在mini LED穩健，業外獲利挹注1.7億元，每股挹注0.25元之下，首季獲利重返1元，達1.11元。