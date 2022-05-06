副總統賴清德除分享防疫新知、贈送防疫包外，還為在場每位媽媽送上康乃馨，預祝大家母親節快樂。（謝佳潾攝）

副總統賴清德除分享防疫新知、贈送防疫包外，還為在場每位媽媽送上康乃馨，預祝大家母親節快樂。（謝佳潾攝）

副總統賴清德除分享防疫新知、贈送防疫包外，還為在場每位媽媽送上康乃馨，預祝大家母親節快樂。（謝佳潾攝）

本土疫情持續升溫，連2天確診數破3萬，引起民眾恐慌，副總統賴清德6日到屏東原鄉新來義部落，親自教vuvu（原住民語：長輩的意思）下載「台灣社交距離APP」，除分享防疫新知、贈送防疫包外，還為在場每位媽媽送上康乃馨，預祝大家母親節快樂。

賴清德6日下午到屏東來義鄉新來義部落文健站，關心部落長者施打疫苗情形，並以醫生身分提供長者增強免疫力的養生之道，同時也親自教導長者認識並下載使用「台灣社交距離APP」，希望長者可以抵抗及遠離病毒。

隨後，賴清德贈送防疫包給長者，裡面裝有許多與防疫有關的基本用品，包含口罩、酒精濕紙巾及酒精筆等，此外還因適逢母親節，也為在場的每位媽媽送上康乃馨，感謝媽媽們的付出與辛勞；而族人為了表示謝意，也贈送了親手製作的原住民頸鍊及背心，感謝賴清德把愛帶來部落。

屏東縣長潘孟安表示，現在文健站照服員也可以帶長者到衛生所施打疫苗，讓家屬可以安心上班，也是提供另一種的喘息服務，因此鼓勵年滿65歲以上的vuvu盡快去打疫苗，不管是第幾劑，縣府都會送500元的禮券，且文健站的vuvu去打疫苗，原民會還會加碼贈300元禮券，優惠措施只到5月底，請vuvu們把握時間。