超商二哥全家（5903）6日公布第一季財報，受2月陰雨綿綿拖累，原本應該是旺季的過年業績高峰沒能衝出，全家第一季稅後純益1.7億元，較去年同期大幅縮水46.5％，換算單季每股純益0.76元，創下近五年新低。

全家主管說明，第一季獲利失色，主要受到新冠疫情升溫、氣候多雨低溫、傳統農曆旺季人潮不如預期等因素干擾。另外全家去年第一季營運創下歷年同期新高，也墊高比較基期。

據了解，今年2月農曆年期間天氣濕冷，導致超商客流量減少；加上全家重要子公司、負責物流配送的日翊物流大溪倉發生群聚感染，依政府指示暫停相關物流作業，拖累全家的包裹店取服務等相關營收，不過全家3月營運已迅速回穩。

回顧第一季，全家主管表示鮮食類的業績持續向上，受惠網紅聯名話題發酵，全家與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作的韓式大飯糰，掀起搶購開箱潮與銷售長尾效應，帶動飯糰品類業績年增超過一成。

展望第二季，全家展店計畫持續穩健進行，目前累積門市店數已經超過4,000家；搭配接下來進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲品、霜淇淋、烘培、鮮食等陸續推出話題新品，會員APP也開創多種融合線上線下渠道的創新服務，且因應疫情政策變化，數位購物平台如全+1商城、全家行動購、店長line群組等，滿足顧客虛實切換的無縫體驗，可望點燃業績動能。