大陸堅持動態清零，上海長三角廠區一面復工復產、一面修補供應鏈，據貨代業者的觀察，目前出貨力道漸增，但船公司計劃5月中調漲運價成功機率恐怕不高，紛紛延後指望6月。

對照6日最新公布上海出口貨櫃運價指數SCFI，續跌0.3％至4,163.74點，雖然是連續16周走跌，但跌幅進一步收斂，其中美西線開平盤撐住，美東線、歐洲線分別小跌0.3％、0.4％，唯地中海線運價跌深反彈小漲0.2％。

貨代業者指出，上海封城影響長三角物流供應鏈，卡車管控嚴，造成原物料、半成品、成品供給及出貨延遲，隨著封控逐漸鬆綁，產業復工生產趕進度及遞延貨物正陸續清運，連環解套疏通供應鏈還需要時間。

據最新一周報價，遠東到美西線每40呎櫃運價7,888美元，開平盤；遠東到美東線每40呎櫃運價10,588美元，下跌41美元、周跌0.3％；遠東到歐洲線運價每20呎櫃運價5,955美元，下跌29美元、周跌0.4％；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,691美元，上漲20美元、周漲0.2％。