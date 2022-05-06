國內高球桿頭代工龍頭復盛（6670）受惠訂單滿載，在獲利率穩定的情況之下，今年第一季營收衝達80.88億元，進而拉升每股稅後盈餘達7.59元，獲利和營收雙雙創下歷史單季新高紀錄，根據在手訂單推估，如果生產、櫃位、交貨順利，3月和4月平均27億元到28億元的營收佳績，可望持續。

復盛董事會6日通過111年第一季合併財務報表，合併營收80.88億元，比110年同期的58億元，年增39.45％，每股稅後盈餘7.59元，比110年第一季的5.84元，年增29.97％。

復盛發言人許廷儀6日指出，今年第一季營收在結構上，有些特殊，因為，今年1月的營收32億元，有部份是去年12月遞延出貨的入帳，而2月因有農曆長假，開工日數減少，營收降至20億左右，所幸，二者加減之後，仍呈正向，到了3月則是恢復正常，營收約28.16億元。

許廷儀表示，復盛手上訂單滿載，獲利率也相當穩定，因此，今年第一季營收衝之後，進而拉升每股稅後盈餘達7.59元，使得獲利和營收，雙雙創下歷史單季新高紀錄。

他說，已經公告的4月營收約27.07億元，累計今年前四月約107.89億元，比去年同期的77.74億元，大增38.77％，

法人指出，以復盛目前在手訂單，滿到上半年的情況來看，5月和6月的營收，可望維持在27億元到28億元的高檔，但，要在生產、櫃位、船期和交貨順暢的前提下。