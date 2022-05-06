《路透》發布獨家新聞引述3名知情人士的話說，美國證券交易委員會會計監管官員已抵達北京，準備與中方進行談判，以尋求解決長期以來在美上市中國企業審計合規問題的爭議。

報導說，審計合規僵局如果得不到解決，未符合審計規定的中國企業可能會被紐約證券交易所除名。本週，美國證券交易委員會將包括京東和中國石油化工在內的80 多家企業列入可能被驅逐的名單。

知情人士說，在中國近幾個月做出讓步後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）官員與中國證監會（CSRC）官員之間的會談可以說已經進入「最後階段」。

其中一位知情人士表示，剛抵達北京的PCAOB小組預計將於下週結束隔離並開始工作。他說，如果此次訪問按預定進行，PCAOB很可能會在今年晚些時候派出更大的代表團前往中國，對當地審計作業進行現場查核。

由於問題的敏感性，消息來源拒絕透露更詳細的情況。PCAOB 和中國證監會也沒有回應《路透》置評的請求。

報導說，長期以來，中國當局以國家安全為由，不願讓海外監管機構檢查當地會計師事務所。

截至週五，PCAOB 已將在美上市的128家中國企業列入查核名單，這些企業可能面臨退市風險。