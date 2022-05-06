監委紀惠容、王幼玲就金酒、金門大橋和土地陳情案件與縣議長洪允典交換意見。（金門縣議會提供）

監察院剛就「金酒包裝工廠及包裝材料庫新建工程」對金門縣府提出糾正案，縣議長洪允典今向跨海巡察的監委紀惠容、王幼玲表示，縣議會將在深入了解案情後，要求縣府及金酒公司提出報告，並追究相關人員責任。

縣議會說明，紀惠容委員今日表示「金酒包裝工廠及包裝材料庫新建工程」，工程基本需求一再變更，且預算控制不當，致遭縣府退案重新辦理規畫，造成已完成的規畫成果廢棄不用，增加不經濟支出，且設置必要性決策反覆，也導致該計畫自2011年重啟後仍未完工啟用，監察院已通過對縣府的糾正案。

紀惠容、王幼玲委員也指出，金門地區陳情案件以土地問題居多，在受限於現行法條規範下，若欲做到徹底解決，或許只能再次開放民眾申請。2人也針對即將合攏的金門大橋、水頭港旅服中心等重大工程，與縣議長洪允典交換意見。

洪允典則強調，政府對金門的土地陳情案件，應站在維護鄉親的立場，考量長期軍管與「軍占民地」的特殊歷史背景，他也支持應針對《離島建設條例》第9條進行修正，再給予展延。

洪允典還指出，縣府以疫情影響的理由，放任水頭港大型旅客新建工程工期不當展延，且建築設計也有很多不合理的問題，另打基樁的費用就遠高於開挖地下停車場的費用，而且未能符合港區海邊停車場的需求，建議監委深入了解一下。