花蓮縣111學年度國中、國小及幼兒園教師甄試下週報名，簡章本週公佈，包括國文、數學等8類科專門科目全改考英語，有考生質疑，國文老師初試筆試「不考國文考英文」，複試也指定以英語口試，引發爭議。

花蓮縣公佈中小學及幼兒園教師甄試簡章，下週開始報名、7月6日初試，其中國文、英語、數學、理化、地理、體育（原住民教師）、視覺藝術、輔導活動共8個類科，筆試考教育專業及英語，一般類科應考人，口試以英語進行面試問答，簡章公佈引起報考老師不解，國小普通科、國中一般科，初試的英語計分與英語專長老師比重相同都是50％、還要全英語面試，「根本變相招英文老師」；還有認為，就連國中國文老師初試也只考英文、也要全英語口試，「這樣的簡章還有機會修正嗎？口試改中文可以嗎？」

花蓮縣政府教育處今天在縣議會定期大會工作報告，多名縣議員針對簡章內容提問，無黨籍議員笛布斯‧顗賚說，公立學校要推雙語班級礙於法令問題難以突破，是多年問題，以現在約30所雙語試辦學校中，沒有任何1校開立雙語班級，縣府想超前部署，但卻沒有適用的環境，也沒有相關對應方案；縣議員蔡依靜也說，肯定縣府推動雙語教育，但是教甄也不能忽略老師的專業科目。

議員楊華美指出，專門科目全改考英文，複試也規定以英語進行，「難道英文好，專業科目都可以不要了嗎」，建議比照新北市普通類、雙語專長類科分開徵選，不要急著跑全台第一，卻沒健全策略及配套。

教育處答覆，花蓮縣自2019年推動「雙語教育」，盼逐年提高雙語課程比例，「目標是2030年達到每節課3成時間採英語教學」，因此教師甄試也在簡章要求各類科老師都具備英語能力。

教育處代理處長翁書敏說，考量老師報考時已持有該類科教師證，具備該類科專業知能，才規定在筆試時加考英語。教育處也發布新聞，評估該科目教學演示更能展現應考教師學科知識專業及實際教學能力，故初（筆）試考試科目加考英語並採用英語口試，進一步甄選兼具英語能力的教師，期盼未來教師能運用自身的英語能力，以多元方式帶動學生於各領域之學習興趣與成效，強化學校推動雙語教育之量能，持續朝建構雙語教育的環境努力，與國際接軌，以實踐2030雙語國家政策的目標。