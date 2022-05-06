富邦悍將5日以3比7不敵樂天桃猿，但比賽中轉播拍到新秀董子恩首打席吞K後，蔣智賢與他談話的畫面，董子恩透露，學長是告訴他當下情況要積極攻擊，「其實不止智賢賢拜，很多學長也都會與我分享經驗。」

昨天2局下，富邦1人出局、三壘有人，輪到董子恩打擊時，在2好1壞時追打壞球，第一時間主審認定是界外球，後來猿隊提出挑戰改判三振，最後富邦該局留下三壘殘壘。

換半局時蔣智賢把董子恩叫到旁邊談話，董子恩透露：「智賢賢拜跟我說要積極攻擊，昨天三壘有人的情況，投手失投球可能只會有1顆，所以我不太需要等，要積極攻擊。」

董子恩繼續說：「我那時太保守了，太想專注去看球，反而沒有得到很好的效果。」他還透露，除了蔣智賢外，像是林琨笙、高國輝、楊瑞承等人也都會與他分享經驗，「我就是盡量去吸收經驗，學長這樣跟我分享不會有壓力，反而很謝謝他們跟我講，不然自己可能不太知道如何調整。」

翻開董子恩過去打擊數據，他屬於積極進攻型的打者，通常在前2球就會出棒攻擊，他說：「這也算是我的特色，可能大家認為我不是強打者，所以第一球都會是比較好打的球，因此也就會特別鎖定第一球做攻擊。」

不過董子恩與蔣智賢談話時，先發投手陳鴻文正好從旁邊走過去，他伸手朝蔣智賢「偷桃」反而瞬間成為焦點，在網路上引發熱議。