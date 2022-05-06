交通部觀光局張錫聰局長6日視察大鵬灣國家風景區整體觀光發展，前往遊一、遊二、遊三現勘，並指示管理處成立招商專案小組，以單一窗口並提供專線諮詢服務。

張錫聰表示，大鵬灣擁有極佳觀光遊憩資源與環境，加上國道三號直達大鵬灣、未來高雄捷運延伸至東港，還有高鐵南延等交通便捷條件，已具備一定程度的開發資源。

目前國家風景區範圍內「遊二區」及「遊三區」已啟動招商作業，「遊一區及遊艇港區」已啟動取回資產續予活化的前置工作，各個區域都有各自的開發條件與特色，且屬全台稀有之遊憩投資用地，時值進場投資佳機，已有不少潛在投資者洽詢，未來將透過多元管道將招商資訊露出，以期吸引民間廠商投資開發遊憩區，共同打造大鵬灣成為國際海洋休閒渡假園區。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍指出，遊一區原簽約的大鵬灣BOT案終止契約後，基於儘速取回資產再予活化之「最大公共利益」，目前與民間機構啟動一連串資產移轉協商作業及實質點交程序，預計於2022年暑假開放部分園區(2019台灣燈會主燈區域)供遊客自由進入參觀。

張錫聰也指示管理處成立招商專案小組，以單一窗口並提供專線諮詢服務，加速辦理招商作業，並於近期點交接管後，立即進場清整優先開放原燈會主燈區為公共遊憩使用，並密集舉辦相關活動，讓遊憩服務不中斷，全面活絡大鵬灣景區觀光能量。