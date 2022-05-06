父母終有一天逐漸老去，對兒女來說，雙親身體健康，就是莫大的禮物與祝福。專注健身器材將近四十年，「健康老施」品牌創辦人施泰生，過去因著年邁母親跌倒，而臥床未能妥善復健，成了人生中最大的遺憾。往後的日子健康老施-施泰生立下志願，為了讓長輩或不良於行者能夠繼續幸福地「走下去」，特別研發出一台健走神機「健康老施電動健步機」即使宅在家，也能暢行無阻地走動和運動。

母親跌倒復健不及 「健康老施」化遺憾為動力

「要活，就要動！」這個簡單的道理人人皆知，然而對於行動不便的長者、坐輪椅的朋友，或是中風的失能人士，走路卻是遙不可及的夢。施泰生過去大半輩子都在研發運動器材，一手打造出的健身器材位居國內前三大品牌。談及創立「健康老施」的初衷，施泰生表示，是與母親有關。他說到，「我的前半生都在為健康的人研發運動器材，卻忽略的銀髮族運動的需求」，在一次意外中，施泰生高齡88歲的母親不幸跌倒，當時並沒有合適的運動器材可以助其運動，「當時，只能看著媽媽的病情快速惡化，成了我一生中最大的遺憾」。

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「你走不動，我幫你走！」「健康老施」新一代電動健步機問世！唯一模擬真人走路 日行萬步不是夢

施泰生將這份遺憾轉化為動力，成功研發出適合銀髮族的電動健步機，透過被動的走動，以及輔助的活動功能，讓銀髮族，與「不想動」的上班族，都能輕鬆動起來！使用者亦可透過不插電自己出力的主動運動，利用看電視、看報紙的時間，或是閒暇之餘，大家適度地動起來。

「健康老施」新一代電動健步機只要觸控任意鍵，即可啟動機器，還有12種自動程式控制變化速度，速度範圍則可12段式調整，每分鐘可從60步～210步之間選擇，日行萬步不需出門即可輕鬆完成！

五月是孝親的月份，也是子女向父母展現感恩的時機，「健康老施」攜手阿瘦皮鞋推出電動健步機孝親月 (孝親紅) 限量款，新一代健康老施電動健步機能模擬真人走路、12段變速可調速度、12段智能自動程式控制等，讓人人在家就能日行萬步！孝順與健康不要等，從現在就開始！

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創辦人施泰生表示，多數長者都有關節退化以及肌少症的問題，有些長輩更有三高、中風失能等狀況，「不敢運動」成了最大的阻礙，然而如果長期臥床，肌肉、心肺功能只會快速退化，最後恐失去行動力。施泰生提醒，無法自主運動的人，可透過電動健步機功能來進行「被動的走動」以及「輔助的活動」，靠著電動健步機帶動的多段變速自動功能。健康老施電動健步機是最能快速上手、也讓使用者能夠以最輕鬆的方式來運動，另外，值得一提的是，健康老施電動健步機也可以讓健康的人來使用，採取不插電、自己出力的「主動運動」模式，作為日常的運動健身、肌肉耐力練習及保養習慣，更有趣的是，它可以同時使用被動模式，然後再主動出力，累了還可放鬆再繼續讓機器被動式的活動來導引，這台電動健步機，讓人人都能養成樂在運動與鍛鍊的好習慣。

「健康老施」攜阿瘦皮鞋推「孝親限量款」 助媽媽找回健康

為守護長者健康，同時感恩回饋消費者，「健康老施」與阿瘦皮鞋攜手推出「孝親紅聯名款」，同時搭贈品護膝護腰限量推出，原市價18,800元，5月份孝親優惠價只要$6,600元，健康老施期望透過5月孝親月的愛與感恩，能再藉由新一代健康老施電動健步機，將愛延續到永遠，也讓每一個家庭中的媽媽，甚至所有的家族重要成員，人人都能重拾健康「走」出幸福人生！

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