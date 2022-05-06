新北市景觀處持續推動綠家園計畫，4月結合各單位將夏綠地街旁新塭段約968坪國有土地重整，排列出五股夏綠地的意象，提升整體景觀品質。（景觀處提供）

新北市五股垃圾山近年透過市府「城市綠美學，綠動新北市」政策，化身為五股夏綠地，新北市景觀處持續推動綠家園計畫，4月結合各單位將夏綠地街旁新塭段約968坪國有土地重整，原先荒廢未整理的土地化身為花園，除了有各式植物外，也排列出五股夏綠地的意象，希望提升整體景觀品質。

五股垃圾山過去非法棄置垃圾、違章建築林立，新北市近年積極推動都市計畫，拔除五股垃圾山惡名，最終以「試辦計畫」依法解決五股垃圾山沉痾多年的問題，並從2019年起，整治約成1萬7545坪的荒地，重整為五股夏綠地綠化廊帶。

景觀處指出，市府以「城市綠美學」政策概念，針對不同空間訂定綠化方向，導入減法設計，設計出多樣化、擁有不同花色的低矮灌木，並設置擁有豐富、層次性的空間景觀，增加視覺空間的通透度，還留設大面積草皮，保有現地彈性，串聯綠地基盤系統。

景觀處表示，夏綠地街旁新塭段的國有地種有色彩豐富、容易維護的觀花、觀葉植栽，像是朱蕉、扶桑、金露花、小百日及夏槿，不僅有豐富的視覺樣貌，平地開敞空間也有不同色彩的灌木，可以展現出四季顏色變換的動態綠景觀，配合周邊高低起伏的邊坡地形，也形塑出五股夏綠地的意象圖騰。

景觀處說，新北市已經成立「城市綠美學顧問團」，邀集景觀學業界專家分析轄內各處景觀的優勢、前景，並制定出綠美學空間政策，使空間綠化不在只是單純放置植栽，更導入景觀美學、生態環保、適地適種等概念，讓地景兼具藝術美學與生態關懷。