高雄市旗山區公所今年舉辦模範母親表揚活動，其中南勝里84歲的阿嬤柯許美因為先生早逝，獨自守住夫家留下的荔枝園耕作，60多年來她靠著荔枝園養育5名子女成家立業，如今她84歲，阿嬤柯許美仍未退休，更自創「柯阿嬤玉荷包」品牌於網路熱銷，柯許美堅毅、勤奮、刻苦耐勞及樂觀進取人格，讓她榮獲2022年模範母親。

柯許美年輕時和先生一同經營荔枝園，未料先生早逝，留下她獨自扶養3女2子，扛起家中經濟重擔的她堅毅不拔，樂觀進取，秉持身教重於言教栽培孩子，如今5名子女皆成家立業，都成為社會菁英分子。

子孫滿堂的柯許美，原本可過著含飴弄孫的日子，但柯許美未此停住農務工作，甚至實踐銀髮族工作成就，她將60多年的荔枝工作，自創「柯阿嬤玉荷包」品牌在網路上行銷，為了顧好荔枝品質，她不僅獨自開小貨車上山採收，包括整理、包裝，都是她一手包辦，最後呈現的高品質荔枝，在網路販售非常暢銷。

旗山區公所今年表揚21位模範母親，分別為鄭林錦豔、陳楊雪、洪黃錦玉、柯許美、陳郭親、邱陳貴米、陳郭美珍、郭劉秀雲、林柳玉美、蔣許秀琴、張施玉麗、劉徐慶華、柯英娥、莊李月英、王趙玉、廖金鳳、林彩涼、林芙銀、黃慈英、黃寶陽、柯劉素香。

此外，照料植物人兒44的陳媽媽，因兒子出生後生長遲緩，經醫師診斷為腦性麻痺，長期臥床，為了方便照顧兒子，同時有經濟收入，她選擇從事居服員工作，奔波於自家與服務案家之間，日夜守護兒子長達44年。

近年來，陳媽媽因兒子關節變形，肢體攣縮嚴重，她年紀又漸長，也因工作傷害導致脊椎壓迫、下肢無力酸痛，照料上更顯吃力，但她仍堅持自己照顧，兒子的一個眨眼、一抹嘴角的抽動或是呵笑，都能讓她忘記辛苦。

陳媽媽堅毅不拔的故事感動許多人，讓她榮獲中華民國第29屆10大傑出愛心媽媽「慈暉獎」，鼓勵了更多長照者堅持不放棄。