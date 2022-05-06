5至11歲兒童疫苗於5月2日陸續開打，不過打與不打仍讓家長相當猶豫。林口長庚醫院兒童急診科主治醫師吳昌騰指出，接種疫苗與染疫所要承擔的風險不同，他尊重每位家長的選擇，不過他提醒，兒童確診新冠肺炎恐引發嚴重併發症「橫紋肌溶解症」，若家中孩子確診後出現踮著腳尖走路、小腿疼痛等狀況，就應立刻就醫。

兒童急診科主治醫師吳昌騰在個人臉書粉專發文指出，5月1日一名男童因低燒、流鼻水和輕微咳嗽到急診看診，經PCR檢測結果為陽性，因此看診完後便讓他回去居家隔離。

該名男童的媽媽轉述，3天後男童的呼吸道症狀逐漸好轉，但4日開始男童莫名踮著腳尖走路，更喊著腳很痛、不想走路，讓她相當緊張，幾小時後男童兩側小腿疼痛感覺還是存在，便立刻帶男童去急診就醫，經抽血檢查發現，男童的肌酸磷酸脢高達2000多，確診為橫紋肌溶解症。

吳昌騰解釋，兒童非外傷性橫紋肌溶解症的常見原因，分別是病毒性肌炎（常見於B型流感病毒感染併發）、過度運動、痙攣及敗血症。他也提到，確診新冠肺炎後，出現橫紋肌溶解症的情況並不常見，但這確實屬於染疫後的併發症之一。

吳昌騰表示，要不要讓5到11歲的兒童接種新冠疫苗，他尊重每位家長的選擇，「沒有無風險的選擇，只有承擔不同風險的選擇」，分享這則案例，僅提供家長們另一層考量。